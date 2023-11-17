HAFTA SONU HAVA DURUMU (18-19 KASIM): Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Marmara bölgesine fırtına uyarısı!
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Hafta sonu hava nasıl olacak ve İstanbul'a kar yağacak mı araştırılıyor. Bu hafta sonu yağmur var mı ve hava durumu nedir merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde hafta sonu kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına beklendiğini duyurdu. Hafta sonu 18-19 Kasım hava nasıl olacak ve yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Marmara bölgesine fırtına uyarısı!
Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor. Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Marmara bölgesine fırtına uyarısı! Hafta sonu (18-19 Kasım) hava durumu! Detaylar haberimizdedir…
HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde hafta sonu kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NEDİR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
MARMARA BÖLGESİNE FIRTINA UYARISI
Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.