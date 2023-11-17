Haberler ›› Gündem ›› HAFTA SONU HAVA DURUMU (18-19 KASIM): Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Marmara bölgesine fırtına uyarısı!

HAFTA SONU HAVA DURUMU (18-19 KASIM): Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Marmara bölgesine fırtına uyarısı!

Hafta sonu hava nasıl olacak ve İstanbul'a kar yağacak mı araştırılıyor. Bu hafta sonu yağmur var mı ve hava durumu nedir merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde hafta sonu kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına beklendiğini duyurdu. Hafta sonu 18-19 Kasım hava nasıl olacak ve yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Marmara bölgesine fırtına uyarısı!