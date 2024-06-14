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HAFTA SONU HAVA DURUMU 15-16 Haziran #127783 Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

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Bugün hava nasıl ve 15-16 Haziran yağmur yağacak mı araştırılıyor. Bu hafta sonu yağmur var mı ve hava durumu nedir merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Hafta sonu 15-16 Haziran hava nasıl olacak ve yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor. MGM son değerlendirmelere göre sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Bu hafta yağmur yağacak mı ve İstanbul'a yağmur yağacak mı gündeme geliyor. Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM'nin son verilerine göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlara birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

HAFTA SONU HAVA DURUMU 15-16 Haziran | Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

HAFTA SONU HAVA DURUMU NEDİR?

İstanbul Hava Durumu: İstanbul şehrinde 14 Haziran 2024 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 32 dereceyi gösteriyor. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 28 derece olacağı tahmin edilmekte. 16 Haziran 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek. 17 Haziran 2024 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 32 dereceyi bulacak. 18 Haziran 2024 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu: İzmir şehrinde 14 Haziran 2024 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 38 dereceyi gösteriyor. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin edilmekte. 16 Haziran 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek. 17 Haziran 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 36 dereceyi bulacak. 18 Haziran 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 35 dereceyi gösterecek.

Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 14 Haziran 2024 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 35 dereceyi gösteriyor. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 28 derece olacağı tahmin edilmekte. 16 Haziran 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek. 17 Haziran 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 18 Haziran 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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