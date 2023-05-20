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Cumartesi ve pazar günleri eczane hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından Hafta sonu eczaneler açık mı? Sorusu sıklıkla araştırılmaya devam ediliyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için Hafta sonu eczaneler açık mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Hafta sonu eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı?

HAFTA SONU ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler cumartesi günleri açıktır. Eczaneler sadece resmi tatillerde ve pazar günleri kapalı olmaktadır. Haliyle Cumartesi günleri eczaneler açıktır.

ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Eczaneler sabah saat 09.00 'da açılıyor ve akşam saat 19:00'da kapanıyor.

ECZANELER HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIR?

Eczaneler hafta içi olduğu gibi Cumartesi günleri de sabah saat 09:00 'da açılmaktadır.

ECZANELER HAFTA SONU SAAT KAÇTA KAPANIR?

Eczaneler hafta içi olduğu gibi Cumartesi günleri de akşam saat 19:00 'da kapanmaktadır.