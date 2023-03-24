Hafta sonu Cumhurbaşkanı adaylarına imza verilir mi? Hafta sonu seçim kurulları açık mı?

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 11 cumhurbaşkanı adayının imza toplama süreci üçüncü günde de devam etti. Peki, Hafta sonu Cumhurbaşkanı adaylarına imza verilir mi?

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci anlık olarak takip ediliyor

Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu YSK tarafından kabul edilen 11 ismin imza yarışı sürüyor. Söz konusu isimlerin aday olması için 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekirken, YSK son durumu paylaştı. Peki, Hafta sonu Cumhurbaşkanı adaylarına imza verilir mi?

HAFTA SONU CUMHURBAŞKANI ADAY İMZASI VERİLİR Mİ?

İlçe seçim kurulları imza verilmeye başlanangünden itibaren 6 gün boyunca sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar açık olacak.