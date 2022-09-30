Yaz aylarının bitişi ile sonbahar mevsimine geçiş yaptık. Vatandaşlar ise hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Son zamanlarda havanın sürekli olarak yağışlı ve serin olması nedeniyle vatandaşlar hafta sonu yağmur var mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) hava nasıl olacak, yağış var mı? Hafta sonu yağmur var mı? Hafta sonu yağmur yağacak mı? 1 Ekim yağmur var mı?

Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) hava nasıl olacak, yağış var mı? merak edilenler arasında yer alıyor. Hafta sonu tatil gününde sevdikleri ile plan yapmak isteyen vatandaşlar sonbaharın gelişiyle beraber plan yapmadan önce hava durumuna bakıyor. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri ise bu hafta sonu yağmur var mı? sorusu oluyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan soru hafta sonu yağmur yağacak mı? sorusu oluyor. Peki, Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) hava nasıl olacak, yağış var mı? Hafta sonu yağmur var mı? Hafta sonu yağmur yağacak mı? 1 Ekim yağmur var mı?

HAFTA SONU YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta sonu hava durumu grafiği şöyle;

TÜRKİYE 1 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

TÜRKİYE 2 EKİM PAZAR HAVA DURUMU