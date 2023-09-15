Hafta sonu bankalardan hizmet almak isteyen kişiler tarafından Hafta sonu bankalar açık mı? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Bunların yanı sıra Cuma günü işlemlerini yetiştiremeyen vatandaşlar da Hafta sonu bankalar açık mı? Sorusunu merak etmekte. Peki, Hafta sonu bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar çalışıyor mu kapalı mı? Hafta sonu bankaların çalışma saatleri 2023!

Hafta sonu bankalar açık mı? Sorusu, hafta sonu bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Birçok kişi bankada işlem yapmak içi saatleri araştırıyor. Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası Hafta sonu açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar çalışıyor mu kapalı mı? Hafta sonu bankaların çalışma saatleri 2023!

HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar genellikle hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri hizmet verip, Hafta Sonu yani; Cumartesi - Pazar günleri kapalı olurlar. Bazı bankalar ise Cumartesi günleri özel şubelerini açık tutabiliyor. Bu nedenle işlem yapmak istediğiniz bankanın hafta sonu çalışma saatlerine göz atmanız gerekebilir. Aşağıda Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası gibi bankaların çalışma saatleri yer almaktadır.

FİNANSBANK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. QNB Finansbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

AKBANK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Akbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

DENİZBANK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Denizbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

GARANTİ BBVA HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Garanti'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HSBC HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. HSBC'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

YAPI KREDİ BANKASI HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yapı Kredi Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İŞ BANKASI HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İş Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

TEB HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. TEB'te 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ZİRAAT BANKASI HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ziraat Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

VAKIFBANK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vakıfbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HALK BANKASI HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Halk Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.