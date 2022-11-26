Vatandaşlar günlük banka işlemleri için planlamalarını banka açılış ve kapanış saatlerine, banka öğle arası saatlerine göre yapmaktadır. Hafta sonu bankaların açık mı kapalı mı olduğu sorusu en çok araştırılan konulardan biridir. Peki, Hafta sonu bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar kaçta açılıyor? 2022 Bankalar kaça kadar açıktır? İşte bankaların çalışma saatleri!

Hafta sonu bankaların açık mı kapalı mı olduğu sorusu en çok araştırılan konulardan biridir. 26 Kasım Cumartesi Hafta sonu bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri, açılış kapanış saatleri ve hafta sonları açık olup olmadığı merak edilmekte. Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası çalışma saatleri belli oldu. Peki, Hafta sonu bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar kaçta açılıyor? 2022 Bankalar kaça kadar açıktır? İşte bankaların çalışma saatleri!

HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar genellikle hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri hizmet verip, Hafta Sonu yani; Cumartesi - Pazar günleri kapalı olurlar.

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. QNB Finansbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Akbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Vakıfbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vakıfbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HALK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Halk Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Denizbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Garanti'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HSBC HAFTA ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. HSBC'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ziraat Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yapı Kredi Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İş Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

TEB HAFTA ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. TEB'te 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.