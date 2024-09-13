Hafta sonu (14-15 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı?

Hafta sonu yağmur var mı? İstanbul'da bu hafta sonu yağmur yağacak mı sorusu gündeme gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. 14-15 Eylül tarihleri arası ülke genelinde hava durumu nasıl olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara Hava Durumu

Ankara şehrinde 12 Eylül 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösteriyor. 13 Eylül 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin edilmekte. 14 Eylül 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 15 Eylül 2024 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak. 16 Eylül 2024 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek.

İstanbul Hava Durumu

İstanbul şehrinde 13 Eylül 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 32 dereceyi gösteriyor. 14 Eylül 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 31 derece olacağı tahmin edilmekte. 15 Eylül 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek. 16 Eylül 2024 Pazartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 24 dereceyi bulacak. 17 Eylül 2024 Salı günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu

İzmir şehrinde 12 Eylül 2024 Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 30 dereceyi gösteriyor. 13 Eylül 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 31 derece olacağı tahmin edilmekte. 14 Eylül 2024 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek. 15 Eylül 2024 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 28 dereceyi bulacak. 16 Eylül 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 27 dereceyi gösterecek.

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