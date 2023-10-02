Hafta sessiz kapandı! RAMS Başakşehir, Kayserispor ile puanları bölüştü
Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Kayseri'de oynanan maçın sonucu, Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir'in 7. hafta sonunda 4 puan toplamasını sağladı.
Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
RAMS BAŞAKŞEHİR 1 PUANA RAZI OLDU
Lige istediği gibi başlayamayan RAMS Başakşehir, 7. hafta sonunda 4 puan topladı. Recep Uçarlı Kayserispor ise puanını 10 yaptı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. RAMS Başakşehir ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.
ÇAĞDAŞ ATAN TEPKİ GÖRDÜ
Kayserispor-Başakşehir FK maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'ın fotoğraflarının olduğu sahte euroları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.