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Hafta sessiz kapandı! RAMS Başakşehir, Kayserispor ile puanları bölüştü

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Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Kayseri'de oynanan maçın sonucu, Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir'in 7. hafta sonunda 4 puan toplamasını sağladı.

Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR 1 PUANA RAZI OLDU

Lige istediği gibi başlayamayan RAMS Başakşehir, 7. hafta sonunda 4 puan topladı. Recep Uçarlı Kayserispor ise puanını 10 yaptı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. RAMS Başakşehir ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Hafta sessiz kapandı! RAMS Başakşehir, Kayserispor ile puanları bölüştü

ÇAĞDAŞ ATAN TEPKİ GÖRDÜ

Kayserispor-Başakşehir FK maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'ın fotoğraflarının olduğu sahte euroları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.

Hafta sessiz kapandı! RAMS Başakşehir, Kayserispor ile puanları bölüştü

Kaynak: Haberler.com / Futbol

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