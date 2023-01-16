Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Gelişme sonrası detaylar merak edilirken Hafsanur Sancaktutan zehirlendi mi? Hafsanur Sancaktutan sağlık durumu ne, araştırıldı.

Hafsanur Sancaktutan'dan kötü bir haber geldi. Başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan'ın cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek sağlığını tehdit etti. Peki, Hafsanur Sancaktutan zehirlendi mi? Hafsanur Sancaktutan sağlık durumu ne

HAFSANUR SANCAKTUTAN ZEHİRLENDİ Mİ?

Başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü. Eve gittiğinde fenalaşan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Zehirlendiği ifade edilen Hafsanur Sancaktutan'ın midesi yıkandı. Güzel oyuncu daha sonra taburcu oldu.