Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Malbora ve Aytaç Şaşmaz gibi oyuncuların yer aldığı dizinin konusu merak ediliyor. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan nereli, sevgilisi var mı? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi nedir?

Beverly Hills 90210 dizisinden uyarlanan Darmaduman dizisi için hızla hazırlıklarını sürdüren kanal çok yakında izleyici karşısına çıkmayı planlıyor. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan nereli, sevgilisi var mı? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Aslen Rizelidir.

21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.

HAFSANUR SANCAKTUTAN DİZİLERİ

2018 Gülperi, Fidan

2019 Aşk Ağlatır, Ada Meryem

2021- Son Yaz, Yağmur Kara