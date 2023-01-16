Ünlü sunucu Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programında Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiğini ileri sürdü. Şok açıklamalar sonrası Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti, konusu araştırıldı.

Bircan Bali, canlı yayında yaptığı açıklamada "Sancaktutan'ın eski sevgilisi ile tartışarak ilişkisini bitiriyor. Daha sonra evinde ilaç içerek bileklerini kesiyor. Deniz Can'ı arayarak kendisine yaptığını gösteriyor. Deniz Can da hemen eve sağlık ekiplerini yönlendiriyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hafsanur'un midesi yıkanıyor ve bileklerine müdahale ediliyor. Hafsanur bu olayın gizli kalmaısnı istediği için adının evraklarda yer almamasını istiyor ve o gece taburcu olmak istemiş" dedi.