Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti?

Gündem Haberleri

Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali Hasanur Sancakttuan'ın intihar ettiğini iddia etti. Hafsanur Sancaktutan hakkında çıkan "zehirlenme" haberlerinin ise confirme edilerek medyada yer aldığı söyledi. Gelişmeler sonrası Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti, konusu merak edildi.

Bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu söylenen Hafsanur Sancaktutan, kollarını göstererek poz verdiBileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu söylenen Hafsanur Sancaktutan, kollarını göstererek poz verdi
Hafsanur Sancaktutan, bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği iddiasını yalanladıHafsanur Sancaktutan, bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği iddiasını yalanladı
Bircan Bali'den bomba iddia: Deniz Can Aktaş ile ayrılan Hafsanur Sancaktutan, intihara teşebbüs ettiBircan Bali'den bomba iddia: Deniz Can Aktaş ile ayrılan Hafsanur Sancaktutan, intihara teşebbüs etti

Ünlü sunucu Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programında Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiğini ileri sürdü. Şok açıklamalar sonrası Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti, konusu araştırıldı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN İNTİHAR MI ETTİ?

Bircan Bali, canlı yayında yaptığı açıklamada "Sancaktutan'ın eski sevgilisi ile tartışarak ilişkisini bitiriyor. Daha sonra evinde ilaç içerek bileklerini kesiyor. Deniz Can'ı arayarak kendisine yaptığını gösteriyor. Deniz Can da hemen eve sağlık ekiplerini yönlendiriyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hafsanur'un midesi yıkanıyor ve bileklerine müdahale ediliyor. Hafsanur bu olayın gizli kalmaısnı istediği için adının evraklarda yer almamasını istiyor ve o gece taburcu olmak istemiş" dedi.

Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti?

Haberler.com - Gündem

Hafsanur Sancaktutan Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title