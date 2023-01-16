Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti?
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Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali Hasanur Sancakttuan'ın intihar ettiğini iddia etti. Hafsanur Sancaktutan hakkında çıkan "zehirlenme" haberlerinin ise confirme edilerek medyada yer aldığı söyledi. Gelişmeler sonrası Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti, konusu merak edildi.
Ünlü sunucu Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programında Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiğini ileri sürdü. Şok açıklamalar sonrası Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti, konusu araştırıldı.
HAFSANUR SANCAKTUTAN İNTİHAR MI ETTİ?
Bircan Bali, canlı yayında yaptığı açıklamada "Sancaktutan'ın eski sevgilisi ile tartışarak ilişkisini bitiriyor. Daha sonra evinde ilaç içerek bileklerini kesiyor. Deniz Can'ı arayarak kendisine yaptığını gösteriyor. Deniz Can da hemen eve sağlık ekiplerini yönlendiriyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hafsanur'un midesi yıkanıyor ve bileklerine müdahale ediliyor. Hafsanur bu olayın gizli kalmaısnı istediği için adının evraklarda yer almamasını istiyor ve o gece taburcu olmak istemiş" dedi.