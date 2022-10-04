Türkiye Uluslararası 8. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Konya'da başladı. Düzenlenen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın kazananı ise merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ödül töreni ne zaman? sorusu ise merak edilenler arasında. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ne zaman? Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ödül töreni ne zaman? sorusu merak edilenler arasında. Türkiye Uluslararası 8. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Konya'da başladı. Şimdi ise Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ödül töreni tarihi araştırılıyor. Peki, Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ne zaman? Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması hangi gün?

HAFIZLIK VE KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI NE ZAMAN?

Türkiye Uluslararası 8. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Konya'da başladı. Yarışmanın açılış töreni Mevlana Müzesi yanında yer alan Sultan Selim Camisi Meydanı'nda yapıldı.

30 Eylül- 3 Ekim tarihlerini kapsayan program, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının konseriyle başladı ve Kur'an Kerim tilaveti ile devam etti.

Protokol konuşmalarının ardından kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam ülkeleri arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek için düzenlenen yarışmayı çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Programın ardından akşam ezanı okundu ve Erbaş, Yavuz Selim Camisi'nde cemaate akşam namazını kıldırdı.

Programa Vali Vekili Mehmet Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İl Müftüsü prof. Dr. Ali Öge, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ödül töreni ise bugün 19:00'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.