Diyanet İşleri tarafından yapılan Hafızlık sınavının ardından sınava giren adaylar Hafızlık sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? Hafızlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet Hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022!

5- 16 Eylül tarihleri arasında yapılan Hafızlık sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri tarafından yapılan Hafızlık sınavının ardından sınava giren adaylar Hafızlık sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? Hafızlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet Hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022!

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Diyanet İşleri tarafından yapılan Hafızlık sınavı sonuçları 21 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizin devamında…