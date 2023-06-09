Merkez'in başına geçen Hafize Gaye Erkan; Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere 3 ana sorunla uğraşacak

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atanırken; yerine Hafize Gaye Erkan getirildi. Vatandaşlar tarafından Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı araştırılıyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sosyal medya hesapları merak konusu oldu. Peki, Hafize Gaye Erkan Twitter hesabı ne? Yeni Merkez Bankası Başkanı Twitter hesabı nedir? Hafize Gaye Erkan Twitter! Detaylar haberimizde...

HAFİZE GAYE ERKAN TWİTTER HESABI NE?

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan adına açılan hesapların sahte olduğu ortaya çıktı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Gaye Erkan'ın önümüzdeki günlerde hesap açacağı belirtildi.

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI TWİTTER HESABI NEDİR?

Merkez Bankası'ndan devir-teslim töreni sonrasında dikkat çeken bir uyarı geldi. İsmi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesapların Başkan Erkan'a ait olmadığı belirtildi. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.