Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın başına getirmek istediği Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Bunun ardından vatandaşlar Hafize Gaye Erkan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisini merak etti. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, nerede çalışıyor? Hafize Gaye Erkan ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hafize Gaye Erkan geliyor. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor? Ekonomist Hafize Gaye Erkan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan (d. 1982, İstanbul), Türk ekonomist, bankacı ve mühendis. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi.

Eğitimi

Hafize Gaye Erkan 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Mühendis olan babası ile matematik ve fizik öğretmeni olan annesi, onu sayısal zihniyetini geliştirecek okullara yönlendirdi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu ve üniversiteye giriş sınavında 26. olarak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandı ve 2001 yılında bölümünü birincilikle tamamladı. Daha sonra Princeton Üniversitesi'ne kabul edilerek yurt dışına taşındı. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu.

Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

Finans kariyeri

Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı.

Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi.

Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

Özel hayatı

Ana dili Türkçe dışında iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Erkan, halen Amerika Birleşik Devletlerinin New York şehrinde yaşamaktadır. Finans uzmanı Batur Biçer ile evli olan Gaye Erkan'ın Aslan Selim adında bir oğlu vardır.