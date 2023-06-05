Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hafize Gaye Erkan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hafize Gaye Erkan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, aslen nereli? Hafize Gaye Erkan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hafize Gaye Erkan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hafize Gaye Erkan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, aslen nereli? Hafize Gaye Erkan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan (d. 1982), Türk ekonomist ve mühendis. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi.

Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu ve üniversite sınavında derece yaparak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne girdi. Bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına taşındı. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu.

Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

Finans kariyeri

Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı.

Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi.

Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.