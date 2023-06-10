Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ın Twitter hesabı var mı? Hafize Gaye Erkan'ın Twitter hesabı ne? Hafize Gaye Erkan'ın Twitter kullanıcı adı nedir?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atanırken; yerine Hafize Gaye Erkan getirildi. TCMB'de atama sonrası devir teslim töreni düzenlendi. Peki, Hafize Gaye Erkan'ın Twitter hesabı var mı? Hafize Gaye Erkan'ın Twitter hesabı ne? Hafize Gaye Erkan'ın Twitter kullanıcı adı nedir?

HAFİZE GAYE ERKAN'IN TWİTTER HESABI VAR MI?

Hafize Gaye Erkan, son 2 yılda yaptığı hizmetlerden dolayı Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Güzel emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına hem de Merkez Bankası'nın çalışanları adına bu desteğinizi, emeğinizi ve hizmetlerinizi her zaman minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim. Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndan devir-teslim töreni sonrasında dikkat çeken bir uyarı geldi. İsmi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesapların Başkan Erkan'a ait olmadığı belirtildi. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

İstanbul'da 1982 yılında doğan Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.