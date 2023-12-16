Hafize Gaye Erkan hakkında Hafize Gaye Erkan evli mi? Sorusu başta olmak üzere birçok detay, merak konusu oluyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Hafize Gaye Erkan evli mi? Hafize Gaye Erkan kiminle evli, eşi kim?

Hafize Gaye Erkan evli mi? Sorusu, zaman zaman Hafize Gaye Erkan hakkında merak edilenlerin araştırılması ile birlikte gündeme geliyor. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hafize Gaye Erkan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2024'te takip edilmesi gereken kadınları duyurdu. Listede Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer aldı. Peki, Hafize Gaye Erkan evli mi? Hafize Gaye Erkan kiminle evli, eşi kim?

HAFİZE GAYE ERKAN EVLİ Mİ?

Hafize Gaye Erkan ile evlidir. Batur Biçer'de kendisi gibi Endüstri Mühendisi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu'dur. Buna göre Hafize Gaye Erkan, Batur Biçer ile evlidir.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMİNLE EVLİ?

Hafize Gaye Erkan Batur Biçer ile evlidir. Batur Biçer, 1997 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra derece ile girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden de 2001'de mezun olmuştur. Batur Biçer ve Hafize Gaye Erkan'ın birbirleriyle olan ilişkisi, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilik yıllarına dayanmaktadır. 2005 yılında Princeton Üniversitesi'nde finans mühendisliği alanında doktora yapan Bartu Biçer, kariyerine Barclays Capital, Goldman Sachs ve Citigroup gibi önemli finans kuruluşlarında başkan yardımcılığı görevlerinde bulunarak başlamıştır. Günümüzde hala finans dünyasındaki önemli pozisyonlarda yer alan Bartu Biçer, kariyerine Napier Park Global Capital'de Genel Müdürlük görevini sürdürerek devam etmektedir.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan (d. 1982), Türk ekonomist ve mühendis. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi. Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilik ile mezun oldu ve üniversite sınavında derece yaparak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne 26'ncı olarak girdi. Bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına taşındı.

HAFİZE GAYE ERKAN

Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.