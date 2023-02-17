Hafız Yusuf Efendi sonunda ne oluyor? Hafız Yusuf Efendi filmi nasıl bitiyor? Hafız Yusuf Efendi final sahnesi İZLE!

Hafız Yusuf Efendi, Yönetmenliğini Türker İnanoğlu'nun yaptığı 1987 yapımı filmdir. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Hafız Yusuf Efendi filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Hafız Yusuf Efendi sonunda ne oluyor? Hafız Yusuf Efendi filmi nasıl bitiyor? İşte, Hafız Yusuf Efendi final sahnesi!

HAFIZ EFENDİ OYUNCU KADROSU!

Hafız Efendi filminin oyuncu kadrosunda Cevdet Balıkçı, Memduh Ünsal, Sohban Koloğlu, Handan Adalı, Nilgün Ersoy, Nubar Terziyan, Agah Hün, Bennu Yıldırımlar, Fulden Uras gibi isimler yer almaktadır.

HAFIZ YUSUF EFENDİ SONUNDA NE OLUYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan filmde, bir din adamı, aynı zamanda da yetenekli bir müzisyen olan Hafız Yusuf Efendi'nin yaşam dramını konu almaktadır. Her şey bir faytoncunun bir hizmetçiye aşık olup, onu hamile bıraktığı, dahiliye nazırı bir paşanın konağında başlar. Aşıklar evlenmek istemektedir ama, Paşa bunun evine yapılan bir hakaret olduğu gerekçesiyle karşı çıkar. Faytoncu bu nedenle hapse atılır, bahtsız sevgilisi de oğlunu dünyaya getirirken ölür. Faytoncu sevdiği kadının ölümünü haber aldığında, hapisten çıkar çıkmaz Paşa'dan intikam almaya yemin eder. Yıllar geçer; faytoncunun oğlu Yusuf müzik zevkine ve derin bir dini inanca sahip yakışıklı bir delikanlı olur. Bir gece Paşa, Yusuf'un da içinde olduğu bir konsere katılır. O da zaman içinde eşini kaybetmiş ve kızıyla baş başa kalmıştır. Yusuf'un yeteneğiyle büyülenen Paşa, ondan konağına gelerek kızına ve yeğenine müzik dersleri vermesini ister. Kısa bir süre sonra iki kız da Yusuf'a aşık olurlar ama, genç müzisyenin sevgisini kazanan Paşa'nın kızıdır. Paşa'nın karşı çıkmasına karşın aralarında sıcak ve romantik bir ilişki başlar. Bir gün Yusuf babasından sevdiği kızın, annesinin ölümünden sorumlu adamın çocuğu olduğunu öğrenir. Aşkı ve acı dolu geçmiş arasında kalan Yusuf bocalar. Ama sonunda olaylar öylesine gelişir ki, Paşa eski faytoncusunu ziyaret edip, ondan geçmişteki hata ve günahları için af dilemek zorunda kalır. İki sevgiliyi artık güzel bir yaşam beklemektedir...