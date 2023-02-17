Ip Man, yapımcılığını ve yönetmenliğini Wilson Yip'in üstlendiği 2008 yapımı Hong Kong filmidir. Filmin başrollerinde Donnie Yen, Simon Yam ve Yu Xing rol almaktadır.Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Hafız Yusuf Efendi filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Hafız Yusuf Efendi filminin konusu nedir? Hafız Yusuf Efendi oyuncu kadrosu! Hafız Yusuf Efendi kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

HAFIZ YUSUF EFENDİ KONUSU NEDİR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan filmde, Bir din adamı, aynı zamanda da yetenekli bir müzisyen olan Hafız Yusuf Efendi'nin yaşam dramını konu almaktadır. Her şey bir faytoncunun bir hizmetçiye aşık olup, onu hamile bıraktığı, dahiliye nazırı bir paşanın konağında başlar. Aşıklar evlenmek istemektedir ama, Paşa bunun evine yapılan bir hakaret olduğu gerekçesiyle karşı çıkar. Faytoncu bu nedenle hapse atılır, bahtsız sevgilisi de oğlunu dünyaya getirirken ölür. Faytoncu sevdiği kadının ölümünü haber aldığında, hapisten çıkar çıkmaz Paşa'dan intikam almaya yemin eder.

HAFIZ EFENDİ OYUNCU KADROSU!

Hafız Efendi filminin oyuncu kadrosunda Cevdet Balıkçı, Memduh Ünsal, Sohban Koloğlu, Handan Adalı, Nilgün Ersoy, Nubar Terziyan, Agah Hün, Bennu Yıldırımlar, Fulden Uras gibi isimler yer almaktadır.