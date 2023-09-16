Hafif ticari araç refüjde devrildi

Düzce'de hafif ticari araç refüje çıkarak devrildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Olay D-100 Karayolu Kervan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çoban Kavşağı'ndan Bolu istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belli olmayan 81 KJ 783 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkıp devrildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaralanın olmadığı belirlendi. Kazadan dolayı uzun araç kuyruğu oluşurken, hafif ticari araç çekici ile bölgeden kaldırıldı. - DÜZCE