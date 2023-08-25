Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise'nin cephesinden açıklama geldi

Geçtiğimiz sene nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak şekilde nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler eylül ayında tek celsede boşandı. Evliliklerinde aradıkları mutluluğu bulamayan çiftin yeniden görüşmeye başladı ileri sürülünce şarkıcının cephesinden jet yalanlama geldi. Peki Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı?

Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Geçtiğimiz sene nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak şekilde nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler eylül ayında tek celsede boşandı. Evliliklerinde aradıkları mutluluğu bulamayan çiftin yeniden görüşmeye başladı ileri sürülünce şarkıcının cephesinden jet yalanlama geldi. Peki Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Detaylar...

HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER BARIŞTI MI?

Sadece 5 ay evli kalabilen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in barıştıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıkan haberlerin ardından Hadise'nin cephesinden yapılan açıklamada "Tekrar bir araya gelmeleri mümkün değil" diyerek söz konusu iddia yalanlandı.

"SÖYLENTİLER YALAN"

Boşandıktan sonra bir araya gelmeyen ikilinin barışarak yeni görüşmeye başladığı ve önceki akşam bir mekanda buluştukları iddia edildi. Hadise'nin cephesinden 2. Sayfa'ya yapılan özel açıklamada "Hadise'nin Mehmet Dinçerler'le tekrar bir araya gelmesi asla mümkün değil. Söylentiler tamamen yalan" ifadelerine yer verildi.