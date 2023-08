Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise yeni sevgilisi kim?

Geçtiğimiz sene nisan ayında evlenerek eylül ayında da tek celsede boşanan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ilişkilerine bir şans daha vererek barıştıkları iddia edildi. Hadise ve Mehmet Dinçler çifti tekrardan bir araya mı geldi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Hadise yeni sevgilisi kim merak konusu oldu. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Detaylar haberimizde...

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BARIŞTI MI?

Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan Hadise, sosyal medya hesabından makyajsız bir pozunu yayınlayarak manidar bir not yazdı. Paylaşımında kendisini sevdiğini söyleyen Hadise, "Boş kalplerle vaktini boşa harcama. Kalbini yutmalarına izin verme. Gitmesi gerekenler hoşça kal deyin" ifadelerini kullandı.

"GİTMESİ GEREKENLERE HOŞÇA KAL DEYİN"

14,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı İngilizce olarak şu notu ekledi: "Boş kalplerle vaktini boşa harcama. Kalbini yutmalarına izin verme. Onları ışığından uzak tut. Çünkü kıvılcımını çalmak isteyebilirler. Gitmesi gerekenlere hoşça kal deyin. Bu kaçınılmaz, yalancılar her yerde gizleniyor. Kendini her zaman yaptığın gibi sev. Daha iyi bir şey seni bekliyor. Çillerimi seviyorum. Gülüşümü seviyorum. Vücudum, kalbim ve aklımla ilgili her şeyi seviyorum. Kendimi seviyorum."