Şarkıları, kıyafet tercihleri ve cesur danslarıyla sıkça adından söz ettiren Hadise, bu sefer de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan Hadise, ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın 28 yaşındaki oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendi. Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Mert Ayaydın kim, kaç yaşında?

HADİSE'NİN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Muhabir Online'da yer alan habere göre, 38 yaşındaki ünlü sanatçı Hadise Etiler'de bir mekanda Ayaydın şirketleri veliahtı iş insanı Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş dans ederken yakalandı. İkilinin dans ederken birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye de aldırış etmemesi dikkat çekti.