Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ayrılık iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından Mehmet Dinçerler'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Peki, Hadise'nin dövmesi var mı? Hadise kol dövmesi ne? Hadise dövme fotoğrafı!

Bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Hadise'nin geçtiğimiz günlerde konser verdiği sırada sahnede gözyaşlarına boğulması ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Mehmet Dinçerler'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım sonrasında Hadise'nin dövmesi var mı? sorusu gündeme geldi. Peki, Hadise'nin dövmesi var mı? Hadise kol dövmesi ne? Hadise dövme fotoğrafı! Detaylar haberimizde...

HADİSE'NİN DÖVMESİ VAR MI?

Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Son yaşanan olayların ardından Mehmet Dinçerler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Dinçerler'in paylaştığı videoda sadece kolu gözüken bir kadının kolunda dövme olduğu gözüküyordu. Hadise'nin kolunda dövme olduğunu bilen hayranları Bunun üzerine çizgili bluzlu, siyah pantolonlu yüzü görünmeyen kadının Hadise olduğunu ileri sürdüler.

HADİSE KOL DÖVMESİ NE?

Vücudunun çeşitli yerlerinde birçok dövmesi bulunan Hadise'nin ensesinde Latince olarak 'Kendi kanatlarıyla uçan kız', sırtında 'Bana yön verilmez, ben veririm' yazıyor. Ayrıca sol kolunda play tuşu ve music dövmesi yer alıyor.