Bir süredir ayrılık iddiaları gündemde olan Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açması üzerine neden boşandıkları merak konusu oldu. Peki, Hadise neden boşanma davası açtı? Hadise Mehmet Dinçerler ne dedi? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin konserinde gözyaşlarına boğulmasının ardından Mehmet Dinçerler ile evliliği bitiyor mu? sorusu gündemden düşmüyordu. İkilinin dün birbirlerini takipten çıkmasının ardından ayrılık iddiaları doğrulanmış oldu. Peki, Hadise neden boşanma davası açtı? Hadise Mehmet Dinçerler ne dedi? Detaylar haberimizde...

HADİSE NEDEN BOŞANMA DAVASI AÇTI?

Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftten üzücü haber geldi. Ünlü şarkıcı Hadise Twitter hesabından yaptığı açıklama ile resmen boşanacaklarını duyurdu. Hadise, evliliklerini anlaşarak sonlandıramadıkları için boşanma davası açtığını söyledi.

HADİSE MEHMET DİNÇERLER NE DEDİ?

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.