Bir süredir ayrılık iddiaları gündemde olan Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açması üzerine neden boşandıkları merak konusu oldu. Peki, Hadise neden boşanıyor? Hadise Mehmet Dinçerler neden ayrıldı? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin konserinde gözyaşlarına boğulmasının ardından Mehmet Dinçerler ile evliliği bitiyor mu? sorusu gündemden düşmüyordu. İkilinin dün birbirlerini takipten çıkmasının ardından ayrılık iddiaları doğrulanmış oldu. Peki, Hadise neden boşanıyor? Hadise Mehmet Dinçerler neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

HADİSE NEDEN BOŞANIYOR?

Boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler ile boşanacaklarını duyurdu. Basın danışmanına "Boşanma dilekçesini verdim. Arayanlara boşanacağımı açıklayabilirsin" dediği öğrenilen şarkıcının dilekçesini Beykoz Adliyesi'ne verdiği belirtildi. Dinçerler'in daha az konser yapmasını ve kapalı giyinmesini isteyen ailesinin baskısından bunalan Hadise'nin fikir ayrılığı nedeniyle bu kararı aldığı konuşuluyor. Ünlü şarkıcının son dönemde konser sayısını artırması dikkat çekmişti.

HADİSE MEHMET DİNÇERLER NEDEN AYRILDI?

Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftten üzücü haber geldi. Ünlü şarkıcı Hadise Twitter hesabından yaptığı açıklama ile resmen boşanacaklarını duyurdu. Hadise, evliliklerini anlaşarak sonlandıramadıkları için boşanma davası açtığını söyledi. Ünlü şarkıcı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.