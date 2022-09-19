Bir süredir ayrılık iddiaları gündemde olan Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açması üzerine neden boşandıkları merak konusu oldu. Peki, Hadise neden boşandı? Hadise Mehmet Dinçerler boşanma sebebi ne? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Hadise'nin konserinde gözyaşlarına boğulmasının ardından Mehmet Dinçerler ile evliliği bitiyor mu? sorusu gündemden düşmüyordu. Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı yaptığı açıklama ile Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Peki, Hadise neden boşandı? Hadise Mehmet Dinçerler boşanma sebebi ne? Detaylar haberimizde...

HADİSE NEDEN BOŞANDI?

Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftten üzücü haber geldi. Ünlü şarkıcı Hadise Twitter hesabından yaptığı açıklama ile resmen boşanacaklarını duyurdu. Ünlü şarkıcı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.