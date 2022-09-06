İzmir konseri sırasında gözyaşlarına boğulan Hadise neden ağladığı merak ediliyor. Hadise neden ağladı ve Hadise sahnede neden, kim için ağladı soruları gündeme geliyor. Hadise sahnede neden ağladığı sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Hadise neden ağladı? Hadise sahnede kim için ağladı? Hadise hangi şarkıyı söylerken ağladı?

Ünlü şarkıcı Hadise neden ağladı, kim için ağladı merak ediliyor. İzmir'de konser veren Hadise şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Hadise sahnede kim için ağladı ve Hadise hangi şarkıyı söylerken ağladı gündeme geliyor. Hadise neden ağladı? Hadise sahnede kim için ağladı? Hadise hangi şarkıyı söylerken ağladı? Detaylar haberimizdedir…

HADİSE SAHNEDE NEDEN AĞLADI?

İzmir'de Çim konserleri kapsamında sahne alan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranları hep bir ağızdan şarkılarına eşlik etti. Şarkıları ve danslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken bir anda duygusallaştı.

HADİSE HANGİ ŞARKIYI SÖYLERKEN AĞLADI?

'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendiren Hadise'nin sözlerine devam edemediği eğilip ağlamaya başlaması ile birlikte evlendiği için pişman olduğu yönünde dedikoduların doğmasına sebep oldu.

Konserdeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, gözyaşlarını tutamadığı anlara "Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yolu' tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum" notunu düştü.