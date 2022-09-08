İzmir konseri sırasında gözyaşlarına boğulan Hadise'nin sosyal medyaya düşen görüntülerinin ardından Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Mehmet Dinçler Hadise boşanıyor mu? İşte detaylar...

İzmir'de Çim konserleri kapsamında sahne alan Hadise, "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı. Hadise'nin şarkıyı söylerken ağladığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabına attığı fotoğrafında alyansının takılı olmadığını farkeden sosyal medya kullanıcıları Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Mehmet Dinçler Hadise boşanıyor mu? Detaylar haberimizde...

HADİSE MEHMET DİNÇERLER AYRILDI MI?

Hadise'nin konserinde gözyaşlarına boğulmasının ardından Mehmet Dinçerler ile evliliği bitiyor mu? sorusu gündeme geldi. Hadise Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğünü son iki konserinde takmaması kafaları karıştırmış, Mehmet Dinçerler'in de görüntülendiği bir etkinlikte yüzüğünü takmaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, "Her şey yolunda" diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti.

MEHMET DİNÇLER HADİSE BOŞANIYOR MU?

Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanıyor iddialarının gündeme gelmesinin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, "Her şey yolunda" diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti. İkilinin arasındaki tartışma nedeni olarak iddia edilen bir başka söylentiye göre Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmaması. Annelerinin çifti barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği de konuşulanlar arasında..