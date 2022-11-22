Ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Hadise'nin yayınladığı paylaşımda kimden bahsettiği merak konusu oldu. Peki, Hadise İnstagram paylaşımı nedir? Hadise ne dedi? Hadise açıklamasını kime yaptı? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcının yanıtı daha bomba! "Kanıtlarım var" diyen Seren Serengil, Hadise'nin Reza Zarrabla ilişkisi olduğunu iddia etti

Mehmet Dinçerler ile boşanma haberleriyle magazin gündeminde sık sık yer alan Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kısa sürede büyük ses getirdi. Ünlü şarkıcı Hadise'nin son paylaşımında yaptığı açıklama merak konusu oldu. Peki, Hadise İnstagram paylaşımı nedir? Hadise ne dedi? Hadise açıklamasını kime yaptı? Detaylar haberimizde...

HADİSE İNSTAGRAM PAYLAŞIMI NEDİR?

Ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Hadise yaptığı paylaşımda, "Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; SUSMAYIN. BEN DE SUSMUYORUM VE ASLA SUSMAYACAĞIM. Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de. Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. AMA bu sefer söyleyeceklerim var!" ifadelerini kullandı.