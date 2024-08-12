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Hadise ile Okan Buruk sevgili mi?

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Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Ünlü şarkıcı Hadise ile teknik direktör Okan Buruk arasında aşk iddiaları ortaya çıktı. Kazandığı kupalarla konuşulan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu kez aşk hayatıyla gündemde. Peki, Hadise ile Okan Buruk sevgili mi?

Hadise ile Okan Buruk aşk mı yaşıyor, sevgili mi soruları gündeme geliyor. Daha çok futboldaki başarıları ve yaşadığı şampiyonluklarla adından söz ettiren Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bu kez aşk hayatıyla konuşuluyor. Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Detaylar haberimizdedir...

HADİSE İLE OKAN BURUK SEVGİLİ Mİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezonun ikinci yarısında özel hayatında sıkıntılı günler atlatmıştı. Okan Buruk, 2007 yılında evlendiği modacı eşi Nihan Akkuş ile yollarını ayırmıştı. Çiftin medeni bir şekilde boşandığı gelen haberler arasındaydı.

Galatasaray'da üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşan ve 25. şampiyonluk ile 5. yıldıza odaklanan Buruk, aylar sonra bu kez aşk iddialarıyla gündeme geldi. Şubat ayında boşanan Okan Buruk'un şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Oda TV'de yer alan iddiaya göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise sevgili oldu. Magazin dünyasını sallayan bu iddia, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Adı bir dönem Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Hakim Ziyech ile de anılan ünlü şarkıcı Hadise, daha önce sarı-kırmızılı takımın Okan Buruk için çıkardığı nostalji tişörtü giyerek stüdyoya girmiş ve şarkı söylemişti.

Hadise ile Okan Buruk sevgili mi?

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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