Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliğinde son durum ne, neler oluyor merak ediliyor. Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliğinde son durum ne, neler oluyor? Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı?

Geçtiğimiz aylarda gizlice nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu iddia edildi. Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliğinde son durum ne, neler oluyor gündeme geliyor. Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı soruları araştırılıyor. Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliğinde son durum ne, neler oluyor? Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı? Detaylar haberimizdedir…

HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER EVLİLİĞİNDE SON DURUM NE?

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta nişanlanmış çift daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Aşk dolu paylaşımlar yapan ve oldukça mutlu görünen çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde birlikte görüntülenmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER ARASINDA KRİZ Mİ ÇIKTI?

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmış, ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması kafaları karıştırmıştı. Mehmet Dinçerler de dün akşam bir etkinlikte görüntülendi. Dinçerler'in de yüzüğünü takmaması ayrılık iddiasını gündeme getirdi.

HADİSE KONSERİNDE NEDEN AĞLADI?

Özel hayatı hakkında çok fazla konuşmayan Hadise, geçtiğimiz günlerde verdiği konserde "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğulmuş, duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı sevenlerini de şaşırtmıştı.

HADİSE'NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Hadise geçtiğimiz günlerde ise sosyal medya hesabından İngilizce paylaşım yaptı. Paylaşımında sitemkar cümlelere yer veren güzel şarkıcı şunları söyledi; "Ruhun gaz lambası. Işığını kısmak için her şeyi yapıyorlar, sonra neden parlamadığını soruyorlar."

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