Ünlü şarkıcı Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz sebebiyle akıllarda Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? Sorusu yer aldı ve birçok kişi tarafından merak konusu oldu. İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmesi kadar ayrılması da olay olan Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı. Peki, Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise ile Mehmet Dinçerler hakkında işte dikkat çeken detay!

Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünya evine giren şarkıcı, 30 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Yaşanan olay ile birlikte gündeme gelen çiftin son durumu, sevenleri tarafından merak ediliyordu. Bu nedenle Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? Sorusu, magazin dünyasının gündeminde yer alıyordu. Peki, Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise ile Mehmet Dinçerler hakkında işte dikkat çeken detay!

HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER BARIŞTI MI?

Aldığı ani evlilik kararı kadar ayrılık haberleriyle de gündem olan Hadise, Dinçerler ile anılmaya devam ediyor.İkilinin adı bir araya gelmeye devam ederken Hadise'den yeni bir hamle geldi. Sosyal medya hesabını paylaşım yağmuruna tutan şarkıcının, birçok fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti. Evlilik yüzüğünü her karede gösteren Hadise, "Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?" sorularını gündeme getirdi.