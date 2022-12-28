İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmesi kadar ayrılması da olay olan Hadise'nin adı birçok kişiyle anılmıştı. Ünlü şarkıcının, komedyen Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu nedenle Hadise ile Hasan Can Kaya Aşk Mı Yaşıyor? Sorusu gündeme geldi. Peki, Hadise ile Hasan Can Kaya Aşk Mı Yaşıyor? Hadise ile Hasan Can Kaya arasında ne var?

Hadise ile Hasan Can Kaya Aşk Mı Yaşıyor? İş insanı Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra boşanan Hadise'nin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Şarkıcının, komedyen Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşuluyor. Peki, Hadise ile Hasan Can Kaya Aşk Mı Yaşıyor? Hadise ile Hasan Can Kaya arasında ne var?

HADİSE İLE HASAN CAN KAYA AŞK MI YAŞIYOR?

Hadise'nin yaklaşık bir aydır ünlü komedyen Kaya'yla birlikte olduğu iddia edildi. Daha sonra sosyal medya platformları üzerinden Hadise'den yeni bir hamle geldi. Sosyal medya hesabını paylaşım yağmuruna tutan şarkıcının, birçok fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti. Evlilik yüzüğünü her karede gösteren Hadise, "Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?" sorularını gündeme getirdi.