Hadise ve Berk Atan aşk yaşıyor iddiası gündeme gelirken, Hadise ile Berk Atan sevgili mi sorusu merak ediliyor. Bir süredir yalnız olduğu bilinen Hadise'nin kalp emojisi koyarak bir erkeğin kolunu paylaşması takipçilerini ayaklandırdı. Peki, Hadise ile Berk Atan sevgili mi? Hadise ve Berk Atan aşk yaşıyor iddiası!

Geçtiğimiz sene eylül ayında 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise, sosyal medya hesabından bir erkek kolu paylaşarak kalp emojisi koyunca akıllara yeni bir aşka yelken açtığı iddiasını getirdi. Hadise ile Berk Atan sevgili mi ve Hadise ve Berk Atan aşk yaşıyor iddiası nedir merak ediliyor. Hadise ile Berk Atan sevgili mi? Hadise ve Berk Atan aşk yaşıyor iddiası! Detaylar haberimizdedir…

HADİSE İLE BERK ATAN SEVGİLİ Mİ?

Bir süredir yalnız olduğu bilinen Hadise'nin kalp emojisi koyarak bir erkeğin kolunu paylaşması takipçilerini ayaklandırdı. Fotoğraftaki kişinin Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ya da Berk Atan olduğu ileri sürüldü.

HADİSE VE BERK ATAN AŞK YAŞIYOR İDDİASI

Hadise'nin paylaşımındaki kişinin önce Mehmet Dinçerler olduğu iddia edildi. Dinçerler'in yıllar önce giydiği mavi beyaz gömlekli pozu yeniden gündeme geldi ancak gömleklerin aynı olmadığı ortaya çıktı. Dinçerler'in ardından Hadise'nin paylaşımındaki kişinin TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan olduğu ileri sürüldü. Atan, geçtiğimiz günlerde dizinin tanıtımda Hadise'nin paylaşımındaki gömleğe benzeyen bir gömlek giymişti. Söz konusu iddiaların ardından taraflarda henüz bir açıklama gelmedi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in geçtiğimiz haftalarda barıştığı ve ilişkilerine devam ettiği ileri sürülmüş ancak şarkıcının cephesinden yalanlama gelmişti.