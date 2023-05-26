Hadise hastaneye mi kaldırıldı ve Hadise hasta mı, hastalığı nedir soruları gündeme geliyor. Son günlerde Feryat ve Murda ile çıkardığı Sen Dönene Kadar şarkılarıyla adından söz ettiren Hadise hastaneye mi kaldırıldı merak ediliyor. Peki, Hadise hastaneye mi kaldırıldı? Hadise hasta mı, hastalığı nedir?

Yoğun iş temposuna dayanamayan başarılı şarkıcı Hadise, hastanelik oldu. Hadise hastaneye mi kaldırıldı ve Hadise hasta mı, hastalığı nedir soruları merak ediliyor. Hadise hastaneye mi kaldırıldı ve Hadise hasta mı, hastalığı nedir soruları gündeme geliyor. Hadise hastaneye mi kaldırıldı? Hadise hasta mı, hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

HADİSE HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Yoğun iş temposuna dayanamayan başarılı şarkıcı Hadise, hastanelik oldu. Apar topar hastaneye kaldırılan Hadise, "İstanbul'da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim. Serum aldım ve doktorum da müdahale etti" dedi.

HADİSE HASTALIĞI NEDİR?

Medyatava'da yer alan habere göre, peş peşe konserler veren Hadise, Kıbrıs'taki sahnesine gitmeye hazırlanırken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Hadise, yaptığı açıklamada "İstanbul'da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim. Serum aldım ve doktorum da müdahale etti. Kıbrıs'a geldiğimde de serum tedavisine devam ettim. Sayenizde ayaktayım ve sizlerle beraberim" ifadelerini kullandı.