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Hadise hangi takımlı? Hadise Galatasaraylı mı?

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Hadise hangi takımlı? Hadise Galatasaraylı mı?

Ünlülerin hangi takımı desteklediği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Son olarak Hadise'nin hangi takımlı olduğu merak edildi. Peki, Hadise hangi takımlı? Hadise Galatasaraylı mı?

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Ünlü pop yıldızı Hadise'nin özel hayatı detayları ile merak ediliyor. Hadise'nin hangi takımı tuttuğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Hadise hangi takımlı? Hadise Galatasaraylı mı?

HADİSE HANGİ TAKIMLI?

Hadise Galatasaray taraftarıdır. Dahaönce yaptığı bir açıklamada " ben Galatasaraylıyım. Mesleğimi ne kadar çok seviyorsam, Galatasaray'ı da o kadar çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştır.

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