Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler Hadise bebek mi bekliyor?

Hadise bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile mayıs ayında gözlerden uzak bir şekilde dünyaevine girdi. Yaşadığı aşk ile sürekli magazin gündeminde olan Hadise'nin hamile olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Hadise hamile mi? Mehmet Dinçler Hadise bebek mi bekliyor? Detaylar haberimizde…

HADİSE HAMİLE Mİ?

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Son olarak Hadise hamile mi? sorusu merak konusu oldu. Ünlü şarkıcıdan hamile olduğu yönünden herhangi bir açıklama gelmedi.

MEHMET DİNÇERLER HADİSE BEBEK Mİ BEKLİYOR?

Çiftin bir an önce evlenmesinin nedeni olarak Hadise'nin hamile olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Hadise, çıkan iddiaları yalanlayarak "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz." ifadelerini kullanmıştı. Fakat Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendikten sonra ikiliden bebekle ilgili yeni bir açıklama gelmedi.