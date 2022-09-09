Hadise bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile mayıs ayında gözlerden uzak bir şekilde dünyaevine girdi. Yaşadığı aşk ile sürekli magazin gündeminde olan Hadise'nin hamile olup olmadığı merak ediliyor. Son olarak Bircan Bali'nin açıklaması sonrasında Hadise hamile mi? sorusu tekrardan gündeme geldi. Peki, Hadise Hamile mi? Hadise kaç aylık hamile? Detaylar haberimizde...

HADİSE HAMİLE Mİ?

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ikili bu kez bebek haberiyle gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından olan Bircan Bali "Hadise hamile kesin bilgi" ifadelerini kullandı.

HADİSE KAÇ AYLIK HAMİLE?

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan Bali, Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde yaşanan süreci anlattığı esnada "Hadise 3.5 aylık hamile. Kesin bilgi!" dedi.