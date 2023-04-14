Hadise - Feryat sözleri! 'Feryat' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler1
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Hadise'nin yeni şarkısı Feryat, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hadise - Feryat şarkı sözleri nelerdir? Hadise - Feryat şarkısının tüm sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Hadise - Feryat şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sheyh Ree 'ye aittir. Şarkının bestesi Teksin Akbal'a aittir. Şarkı sözleri haberimizde...
HADİSE - FERYAT ŞARKI SÖZLERİ
Kaç iskele gördüm
Gemilerle geri döndüm
Bir sonrakine ömrüm
Yetmez belki de ölürüm
Bu mu aşkın yeni sürümü
Kalp yerden yere sürünür
Sen gel bu sefer
***
Yalnız kendime güvenim
Tek dostum gölgelerim
Çek vur hadi bende seni
Tek kurşun bile yetecek
Sen öl bu sefer
***
Çok mu zor çok mu imkansız
Sen de yan benle vicdansız
İnsan aşksız olmaz aşk insansız
Mutluluk yok feryat isyansız
***
Çok mu zor çok mu imkansız
Sen de yan benle vicdansız
İnsan aşksız olmaz aşk insansız
Mutluluk yok feryat isyansız
***
Bi kere bile sormadan beni kalbine koy
Ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat
Yarımsa tamamla
Bağırsam da duymazsın
Sen şeytana uyma
Bir tek beni anla
***
Bi kere bile sormadan beni kalbine koy
Ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat
Yarımsa tamamla
Bağırsam da duymazsın
Sen şeytana uyma
Bir tek beni anla
***
Çok mu zor çok mu imkansız
Sen de yan benle vicdansız
İnsan aşksız olmaz aşk insansız
Mutluluk yok feryat isyansız
***
Çok mu zor çok mu imkansız
Sen de yan benle vicdansız
İnsan aşksız olmaz aşk insansız
Mutluluk yok feryat isyansız
***
Çok mu zor çok mu imkansız
Sen de yan benle vicdansız
İnsan aşksız olmaz aşk insansız
Mutluluk yok feryat isyansız