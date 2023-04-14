Hadise - Feryat sözleri! 'Feryat' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler1

Hadise'nin yeni şarkısı Feryat, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hadise - Feryat şarkı sözleri nelerdir? Hadise - Feryat şarkısının tüm sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Hadise - Feryat şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sheyh Ree 'ye aittir. Şarkının bestesi Teksin Akbal'a aittir. Şarkı sözleri haberimizde...

HADİSE - FERYAT ŞARKI SÖZLERİ

Kaç iskele gördüm

Gemilerle geri döndüm

Bir sonrakine ömrüm

Yetmez belki de ölürüm

Bu mu aşkın yeni sürümü

Kalp yerden yere sürünür

Sen gel bu sefer

***

Yalnız kendime güvenim

Tek dostum gölgelerim

Çek vur hadi bende seni

Tek kurşun bile yetecek

Sen öl bu sefer

***

Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız

***

Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız

***

Bi kere bile sormadan beni kalbine koy

Ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat

Yarımsa tamamla

Bağırsam da duymazsın

Sen şeytana uyma

Bir tek beni anla

***

Bi kere bile sormadan beni kalbine koy

Ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat

Yarımsa tamamla

Bağırsam da duymazsın

Sen şeytana uyma

Bir tek beni anla

***

Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız

***

Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız

***

Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız