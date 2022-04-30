Hadise evlendi mi? Şarkıcı Hadise, aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler'in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmış ve bu yüzük magazin gündemine damgasını vurmuştu. Magazin gündem yeni bir haber düşmesinin ardından insanlar Hadise evlendi mi? Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi mi? Hadise evleniyor mu? Mehmet Dinçerler kimdir? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

HADİSE EVLENDİ Mİ?

Snob Magazin'in özel haberine göre, Hadise ile Mehmet Dinçerler, bu akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Aile arasında yapılan düğün töreni basına kapalı yapıldı. Az sayıda sadece aile üyelerinin katıldığı törende görüntü alınmaması için de davetliler nazik bir dille uyarıldı.

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çiftin bir an önce evlenmesinin nedeni olarak Hadise'nin hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta görüntülenen Hadise, karnını çantasıyla kamufle etmesi ise bu iddiaları güçlendirdi.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen ve aslen Gaziantepli olan Mehmet Dinçerler, ünlü bir kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in de oğludur.

ÖZEL HAYATI

Bir dönem adı Asena Atalay ile anılan Dinçerler, şimdilerde ise şarkıcı Hadise ile yaşadığı birliktelik ile gündemde.

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