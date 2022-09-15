Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinde son yaşanan gelişmeler sonrasında boşanma davasının ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Hadise boşanma davası ne zaman? Hadise neden boşanma davası açtı? İşte detaylar...

Hadise neden boşanma davası açtı? Hadise Mehmet Dinçerler ne dedi?

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Hadise'nin İzmir konserinde gözyaşlarına boğulmasının ardından Mehmet Dinçerler ile evliliği bitiyor mu? sorusu gündemden düşmüyordu. İkilinin dün birbirlerini takipten çıkmasının ardından ayrılık iddiaları doğrulanmış oldu. Peki, Hadise boşanma davası ne zaman? Hadise neden boşanma davası açtı? Detaylar haberimizde...

HADİSE BOŞANMA DAVASI NE ZAMAN?

Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk Snob Magazin'e yaptığı açıklamada boşanma haberini doğruladı. Basın danışmanına "Boşanma dilekçesini verdim. Arayanlara boşanacağımı açıklayabilirsin" dediği öğrenilen şarkıcının dilekçesini Beykoz Adliyesi'ne verdiği belirtildi.

HADİSE NEDEN BOŞANMA DAVASI AÇTI?

Hadise Mehmet Dinçerler'in çocuk meselesi ve Hadise'nin sahne performansları yüzünden ayrılık kararı aldıkları iddia edildi. İkili ayrılıklıklarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.