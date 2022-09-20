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Hadise boşanıyor mu? Hadise neden boşanıyor? Hadise Mehmet Dinçerler ayrılık sebebi ne?

Gündem Haberleri

Bir süredir ayrılık iddiaları gündemde olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden gelen açıklama sonrasında "Hadise boşanıyor mu?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Hadise boşanıyor mu? Hadise neden boşanıyor? Hadise Mehmet Dinçerler ayrılık sebebi ne? İşte detaylar...

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Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin konserinde gözyaşlarına boğulmasının ardından Mehmet Dinçerler ile evliliği bitiyor mu? sorusu gündemden düşmüyordu. İkilinin birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkarmasının ardından boşanıyorlar mı? sorusu bir kez daha gündeme geldi. Peki, Hadise boşanıyor mu? Hadise neden boşanıyor? Hadise Mehmet Dinçerler ayrılık sebebi ne? Detaylar haberimizde...

HADİSE BOŞANIYOR MU?

Boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler ile boşanacaklarını duyurdu. Ünlü şarkıcı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Hadise boşanıyor mu? Hadise neden boşanıyor? Hadise Mehmet Dinçerler ayrılık sebebi ne?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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