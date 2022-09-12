İzmir konseri sırasında gözyaşlarına boğulan Hadise'nin sosyal medyaya düşen görüntülerinin ardından Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? iddiaları gündeme gelmişti. Peki, Hadise boşandı mı? Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? İşte detaylar...

Bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Hadise'nin geçtiğimiz günlerde konser verdiği sırada sahnede gözyaşlarına boğulması ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Mehmet Dinçerler'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarında yüzüğünün takılı olmaması da iddiaları güçlendirmişti. Peki, Hadise boşandı mı? Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

HADİSE BOŞANDI MI?

Mayıs ayında sessiz sedasız evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinin boşanacağı yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Snobmagazin'de yer alan habere göre Hadise ile evlendikten sonra popülaritesi artan Mehmet Dinçerler, önceki akşam Ortaköy'de katıldığı bir düğünden çıkarken görüntülendi. Gazetecileri bir anda karşısında gören Mehmet Dinçerler, hızlı adımlarla aracına yöneldi. Günlerdir gündemi meşgul eden boşanma haberleri ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Özel şoförlü aracıyla hızlıca oradan uzaklaşan Dinçerler'in, parmağında yine evlilik yüzüğü yoktu.

HADİSE MEHMET DİNÇERLER AYRILDI MI?

Geçtiğimiz ay dünyaevine giren ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, son günlerde boşanacakları yönünde haberlerle sık sık gündeme geliyor. Çiftin yüzüklerini çıkartmış olmaları iddiaları güçlendirse de ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.