Mehmet Dinçerler ile boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelen Hadise, bu kez ablasıyla gündeme geldi. Peki, Hadise ablası kim? Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz kimdir? İşte detaylar...

Mayıs ayında sessiz sedasız evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinin boşanacağı yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı bu kez ablası Hülya Açıkgöz ile gündeme geldi. Peki, Hadise ablası kim? Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz kimdir? Detaylar için tıklayınız...

HADİSE ABLASI KİM?

Hadise'nin ablası bir dönem mahkemelik oldukları gündeme gelen Hülya Açıkgöz'dür. Önceleri kardeşi Hadise'nin menajerliğini yapan Hülya Açıkgöz daha sonra kardeşinin kliplerini de yönetmeye başlamıştır. Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi nedeniyle zor günler yaşayanHadisemenajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştır.

HADİSE'NİN ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ KİMDİR?

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz bir dönem kardeşinin menajerliğini yapmasıyla tanınmaktadır. Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı, "Kendi yalanlarına inanan insanlarla tartışarak zamanınızı boşa harcamayın" paylaşımının Hadise için yaptığı iddia edilmiştir. Açıkgöz, gelen tepkiler sonrasında yaptığı açıklamada "Bizim Hadise ile iş ilişkimiz bitmiş olsa da kardeşliğimiz devam ediyor. Et tırnaktan ayrılmaz" ifadelerini kullanmıştır.