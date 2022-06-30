Hadi İnşallah, 2014 yapımı Türk komedi filmi. 28 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman yazmış, yönetmenliğini Ali Taner Baltacı yapmıştır. Hadi İnşallah nerede çekildi? Hadi İnşallah filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hadi İnşallah ne zaman çıktı?

HADİ İNŞALLAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Hadi İnşallah filminin çekimleri İzmir'de yapılmıştır. Filmin bazı sahneleri İzmir'deki bir AVM'de çekilmiştir.

HADİ İNŞALLAH NE ZAMAN ÇIKTI?

Hadi İnşallah, 2014 yapımı Türk komedi filmi. 28 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman yazmış, yönetmenliğini Ali Taner Baltacı yapmıştır. 25 Film'in yapımcısı olduğu filmin başrolleri Murat Boz ile Büşra Pekin tarafından paylaşılmıştır.

Filmin Nil Karaibrahimgil tarafından hazırlanan müzikleri 28 Kasım 2014 tarihinde Netd Müzik YouTube kanalında yayınlanmıştır.

Film PuCCa'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası kitabından esinlenerek yaratılmıştır.

HADİ İNŞALLAH KONUSU NE?

Film, sosyal medya fenomeni Pucca'nın hayatından esinlenerek oluşturulmuştur. Pucca hayatının 4 yılını Ankara'da sevgilisiyle geçirir. Ancak sevgilisinden ayrılıp İzmir'e ailesinin yanına taşınır. Sevgilisinden ayrıldığı için oldukça mutsuzdur. Evden dışarı çıkmaz, durmadan yemek yer. Ailesi de onun tekrardan eski haline gelmesi için baskı yapar.

Ailesinin zoruyla İzmir'de bulunan bir televizyon kanalına iş görüşmesine gider. O sırada Pekmez lakabını taktığı yakışıklı ile tanışır. Bu yakışıklıya kafayı takar ve onla olabilmek için elinden geleni yapar.

HADİ İNŞALLAH OYUNCU KADROSU

Murat Boz : Pekmez : Başrol Oyuncusu

Büşra Pekin : PuCCa : Başrol Oyuncusu

Şinasi Yurtsever : Kameraman Hasan

Müjde Uzman : Bayan Kaltak

Cezmi Baskın : PuCCa Baba

Hülya Gülşen Irmak : PuCCa Hala

İdil Dizdar : Zodyaklı / Zodi

Aydan Taş : Kızıl

Emrah Kaman : Eski Sevgili : PuCCa'nın eski sevgilisi