Çekimleri devam eden "Hadi Hayırlısı–Istakoz'un Haritası" filmi, 2023 yılında vizyona girecek

Hakan Bilgin, Cengiz Küçükayvaz, Bülent Çolak, Turgay Tanülkü ve Zeynep Aytek gibi usta oyuncuların kadrosunda yer aldığı "Hadi Hayırlısı-Istakoz Haritası" filminin çekimleri devam ediyor. Merakla beklenen komedi türündeki film, 2023 yılında vizyona girecek

Yönetmenliğini Şiar Zaim'in, görüntü yönetmenliğini Ferit Çetinkaya'nın yaptığı, senaryosu Davut Bekri ve Cengiz Küçükayvaz tarafından yazılan "Hadi Hayırlısı – Istakoz'un Haritası" filminin çekimleri devam ediyor. Ana karakterlerini Hakan Bilgin, Cengiz Küçükayvaz, Bülent Çolak, Turgay Tanülkü, Zeynep Aytek, Tevfik Yapıcı, Züleyha Karyağdı, Serap Çetintürk, Gökhan Tevek, Burak Khan ve Davut Bekri'nin oluşturduğu komedi türündeki filmin vizyon tarihi de belli oldu.Çekimlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan Willer Film imzalı filmin vizyon tarihi ise Ocak 2023 olarak açıklandı.

HADİ HAYIRLISI-ISTAKOZ'UN HARİTASI FİLMİNİN KONUSU

İki mafya babasının uğrunda gözlerini kararttığı eski bir define haritasının hasbelkader bir araya gelmiş 9 kişinin ellerine geçmesi ve bu harita yardımıyla, bir kilisenin mezarlığında gömülü define sandığını bulmak için yola çıkmaları filmin konusunu oluşturuyor. Kahramanlarımız başlarına geleceklerden habersiz, zengin olma umuduyla sonu belirsiz bir yolculuğa çıkacaklardır.

Filmden kareler...