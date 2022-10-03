'Hadi Hayırlısı-Istakoz'un Haritası' film setine Belediye Başkanı ziyareti

Hakan Bilgin, Cengiz Küçükayvaz, Turgay Tanülkü ve Bülent Çolak gibi Türkiye'nin tanınmış oyuncularından oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken Hadi Hayırlısı-Istakoz'un Haritası komedi filminin son çekim gününde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu film setini ziyaret etti. Çekimlerinin büyük bölümünün Başakşehir İlçesinde yapıldığı filmde Başkan, filmin yapımcısı Davut Bekri, oyuncu kadrosu ve teknik ekibiyle sohbet ederek başarılar diledi. Son çekim gününe özel pastaların kesildiği sohbet sırasında yapımcı ve oyuncular Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na filme verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederek böyle bir filmde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Willer Film imzalı filmin 2023 Ocak ayında vizyona girmesi bekleniyor.

Ziyaretten kareler:.